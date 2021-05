Apple Music Lossless finalement pris en charge sur le HomePod

C'est un inhabituel petit couac dans la communication d'Apple : suite à l'annonce du lancement prochain d'Apple Music Lossless , des représentants d'Apple ont vite fait savoir à la presse que ni le HomePod ni les AirPods ne seraient compatibles avec ce nouveau format sans perte. Mais dans une nouvelle page récapitulative publiée sur le site d'Apple, on apprend que cela sera en fait bien le cas : la prise en charge sera apportée au HomePod et au HomePod mini avec une future mise à jour logicielle.Apple donne également des détails relatifs à d'autres produits. Pour l'Apple TV 4K, le format Lossless sera bien pris en charge mais pas le format Hi-Res Lossless (la qualité la plus élevée, supérieure à 48 kHz), en tout cas. Pour ce qui est du casque AirPods Max, Apple précise qu'il sera bien possible d'écouter des titres au format Lossless en filaire grâce à un câble Lightning vers mini-jack ( 39 € ), mais que la lecture ne sera pas totalement sans perte à cause de la conversation analogique / numérique du câble. Enfin, Apple confirme qu'il suffira d'utiliser l'adaptateur Lightning vers mini-jack ( 10 € ) pour écouter des titres Lossless (24-bit/48 kHz maximum) avec n'importe quels écouteurs ou casques filaires.