L'Apple TV 4K de 2021 prend en charge l'eARC

C'est une spécificité de la norme HDMI 2.1, incluse à l'Apple TV 4K de seconde génération sortie ce mois-ci : le nouveau boîtier multimédia d'Apple prend en charge l'eARC , ou, une version améliorée de la technologie ARC. Concrètement, il s'agit d'utiliser le câble HDMI pour que l'Apple TV reçoive le son du téléviseur sans câble audio supplémentaire. Rien de nouveau jusqu'ici, mais l'eARC permet d'aller plus loin en terme de bande passante : il prend ainsi en charge des formats plus gourmands comme le Dolby Atmos. L'Apple TV récupère ainsi la charge de la diffusion du son d'un autre équipement, comme une console de jeux, une box ou un lecteur Blu-ray.L'évolution est bienvenue mais elle sera malheureusement très limitée : il faudra bien sûr un téléviseur et des câbles HDMI compatibles pour en profiter, et surtout un ou deux HomePod. Seule l'enceinte connectée d'Apple est en effet compatible, et il s'agit uniquement du gros modèle original : le HomePod mini est exclu de cette fonctionnalité, alors même qu'Apple a retiré le HomePod classique de la vente. Cette prise en charge ouvre en tout cas la voie à une prise en charge d'autres enceintes à l'avenir.