iOS 14.6 et tvOS 14.6 sont disponibles pour tous

Podcasts

• Les abonnements aux chaînes et aux émissions sont pris en charge.



AirTag et Localiser

• Le mode Perdu permet d’ajouter une adresse courriel au lieu d’un numéro de téléphone aux AirTag et aux accessoires du réseau Localiser.

• Les AirTag afficheront le numéro de téléphone partiellement masqué de leur propriétaire lorsqu’ils entreront en contact avec un appareil compatible NFC.



Accessibilité

• Les personnes qui utilisent Commande vocale peuvent, avec le son de leur voix, déverrouiller leur iPhone pour la première fois après un redémarrage.



Cette version corrige aussi les problèmes suivants :

• La fonctionnalité « Déverrouiller avec l’Apple Watch » pourrait ne pas fonctionner après avoir utilisé « Verrouiller l’iPhone » sur l’Apple Watch.

• Les rappels pourraient s’afficher sous forme de lignes blanches.

• Les extensions de blocage d’appels pourraient ne pas s’afficher dans Réglages.

• Les appareils Bluetooth pourraient parfois se déconnecter ou transmettre l’audio d’un appel à un autre appareil.

• Les performances de l’iPhone pourraient être réduites pendant le démarrage.

Un mois après la sortie d'iOS 14.5 et de ses nombreuses nouveautés, c'est au tour d'iOS 14.6 d'être lancé ce lundi soir. La mise à jour est plus modeste en terme de nouveautés, mais il y a tout de même quelques évolutions intéressantes avec la prise en charge des abonnements sur l'application Podcasts, de petites évolutions pour les AirTags et de multiples corrections de bugs. tvOS 14.6 est également disponible du côté de l'Apple TV pour préparer l'arrivée prochaine des titres en audio spatial et en qualité Lossless sur Apple Music.Comme d'habitude, vous pouvez installer cette nouvelle mise à jour d'iOS via l'application Réglages, dans Général > Mise à jour logicielle. N'oubliez pas qu'il reste conseillé de sauvegarder vos appareils avant de les mettre à jour : pour cela, vous pouvez les synchroniser avec votre ordinateur par le biais d'iTunes ou du Finder, ou lancer la sauvegarde directement avec iCloud (Réglages > iCloud > Sauvegarde > Sauvegarder maintenant).Voici les notes de version complètes de cette mise à jour :