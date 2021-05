La conférence inaugurale de la WWDC 2021 aura lieu le 7 juin

Apple avait annoncé dès la fin du mois de mars que la WWDC 2021 aurait lieu du lundi 7 juin au vendredi 11 juin, de manière virtuelle pour les raisons sanitaires que l'on connaît. Apple vient de mettre à jour le site web de la WWDC pour donner plus de détails sur le programme des festivités, et on apprend que la conférence inaugurale se tiendra le lundi 7 juin à 10h, heure locale, soit 19h pour la France métropolitaine. Apple annonce également qu'il y aura plus de 200 sessions de travail qui seront accessibles gratuitement en vidéo par tous les développeurs.C'est chaque année à l'occasion de la WWDC qu'Apple annonce les nouveautés relatives à ses systèmes d'exploitation. On devrait ainsi découvrir toutes les évolutions d'iOS 15, de macOS 12, de watchOS 8 et de tvOS 15. Apple pourrait profiter de l'occasion pour dévoiler du nouveau matériel — il pourrait être question des MacBook Pro haut de gamme — mais ce n'est pas une certitude pour le moment.