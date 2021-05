De nouveaux MacBook Pro présentés à la WWDC ?

Et si Apple profitait de la WWDC 2021 pour présenter de nouveaux modèles de MacBook Pro ? La semaine dernière, le journaliste Mark Gurman prévenait qu'il fallait s'attendre à une sortie dès cet été pour les successeurs des modèles qui intègrent encore des processeurs Intel. Aujourd'hui, le leaker Jon Prosser clame que la présentation des nouveaux modèles aura lieu à l'occasion de la conférence inaugurale de la WWDC, qui se tiendra le 7 juin.La WWDC est un événement consacré aux développeurs et traditionnellement plutôt centré sur les nouveautés logicielles. Il est cependant arrivé à de multiples reprises qu'Apple y annonce du matériel, y compris du Mac. C'est par exemple à la WWDC 2012 qu'Apple avait dévoilé son premier MacBook Pro avec écran Retina. Pour dévoiler la seconde puce du projet Apple Silicon — ce serait la puce Apple M1X — et une refonte de l'ordinateur le plus populaire chez les développeurs, la rampe de lancement serait idéale. Ces indiscrétions restent bien sûr à prendre au conditionnel pour le moment.

Le MacBook Pro 13,3" M1

Les informations au sujet de la refonte du MacBook Pro se sont multipliées ces dernières semaines, notamment grâce à une fuite confirmant certains éléments de design de la future gamme. Pour succéder au MacBook Pro 13,3" avec quatre ports Thunderbolt et au MacBook Pro 16", Apple préparerait deux modèles 14" et 16" qui inaugureraient un nouveau châssis plus plat et angulaire, avec une connectique plus riche incluant le retour du connecteur magnétique MagSafe, un port HDMI et un lecteur de cartes SD. La Touch Bar ferait ses bagages, remplacées par une rangée de touches de fonction de pleine taille.Côté processeur, la puce M1X intégrerait dix coeurs (8 pour les performances et 2 pour les économies d'énergie), contre huit aujourd'hui pour la puce M1 (4 pour les performances et 4 pour les économies d'énergie), et 16 ou 32 coeurs graphiques au lieu de 8 aujourd'hui. Il serait également possible de grimper jusqu'à 64 Go de RAM, et aller au-delà de 2 To de stockage.