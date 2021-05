Les AirTags Hermès ne sont actuellement plus disponibles

Comme pour l'Apple Watch, Apple a collaboré avec la maison de haute couture française Hermès pour proposer de luxueux accessoires en cuir destinés à ses AirTags. Il y a trois références : un porte-clés à 349 € , un accessoire de bagage à 449 € et un accessoire de sac à 299 € . Étrangement, ces trois produits ne sont plus disponibles dans la plupart des pays du monde. L'accessoire de sac peut encore être commandé en France, mais seulement dans son coloris marron et avec plus d'un mois de délai.Le site 9To5Mac , qui a remarqué cette situation inhabituelle, avance l'hypothèse d'un problème de qualité, un lecteur ayant rencontré une mésaventure avec le porte-clé dont le système d'accroche a lâché. Ce n'est toutefois qu'une supposition, et Apple ne n'est pas (encore ?) exprimée sur le sujet.