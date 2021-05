Un nouveau design plus fin pour le Mac mini 2021 ?

Pour son premier Mac mini équipé de la puce Apple M1, Apple n'a pas modifié le design de son petit ordinateur de bureau : le châssis des anciens modèles a été repris tel quel, avec de simples adaptations pour la connectique réduite. Pourtant, les composants prennent désormais beaucoup moins de place. Résultat, le Mac mini est désormais rempli de vide et Apple plancherait donc sur une refonte du châssis qui permettrait de gagner en compacité.Selon Jon Prosser , Apple adopterait un design de forme identique mais bien plus fin qu'aujourd'hui. Le dessus de l'appareil serait en verre ou en Plexiglas, alors que le dessous perdrait sa trappe en plastique pour adopter une plaque métallique vissée, avec deux patins pour assurer une surélévation permettant de faire respirer la sortie d'air du ventilateur. À l'arrière, le Mac mini intégrerait le même connecteur magnétique que l'iMac, quatre ports USB 4, deux ports USB-A classiques, un connecteur Ethernet et un port HDMI. Les rendus 3D ci-dessous ont été réalisés par Ian Zelbo Le mois dernier, Mark Gurman affirmait qu'Apple avait prévu d'intégrer au futur Mac mini la même puce que sur les prochains modèles de MacBook Pro haut de gamme, mais sans pouvoir s'avancer sur la date de sortie. Il se murmure que la refonte du MacBook Pro serait prévue pour cet été, peut-être même avec une présentation dès la WWDC au début du mois de juin. Suspense...