L'iMac M1 entièrement démonté par iFixit

L'iMac M1 est arrivé sous les tournevis d'iFixit qui s'est comme à son habitude attaqué à son démontage en règle . Comme toujours, la découverte de l'agencement interne d'un nouveau Mac est assez fascinante pour qui s'intéresse un tant soit peu à l'ingénierie qui se cache derrière un tel appareil. Et cette nouvelle génération d'iMac ne déroge pas à la règle, bien au contraire.Avec ce tout nouvel iMac, le système d'ouverture n'a pas changé : il faut toujours retirer l'écran qui est collé au châssis. L'opération est donc déjà déconseillée au grand public : il faut retirer la colle tout autour de la dalle avec un cutter.Une fois l'écran retiré, l'iMac M1 dévoile son intérieur, qui est plein de vide ! La partie haute est normalement occupée par les composants qui gèrent l'écran et qui sont restés solidaires de celui-ci, mais la partie centrale est pratiquement exempte de composants en dehors de quelques nappes, de deux piles, d'une plaque d'antennes et de deux larges chambres destinées aux haut-parleurs.La majorité des composants essentiels de l'ordinateur se situe sur le bas de la machine, derrière le fameux "menton" de l'iMac. La carte mère, prise en sandwich par deux ventilateurs, est très petite, comme sur un ordinateur portable. D'un point de vue technique, on est plus proche d'un MacBook Pro 24" que d'un ancien iMac avec processeur Intel.Les connecteurs de l'iMac sont gérés par deux petites cartes basculantes qui sont reliées à une carte d'interconnexion. C'est toujours bon à prendre pour les réparateurs : ces cartes sont aisément remplaçables. Même chose pour la prise jack sur la tranche de l'iMac, le bouton d'alimentation à l'arrière ainsi que les trois micros sur le haut de l'ordinateur.De chaque côté du menton, on retrouve les haut-parleurs. Ils sont reliés aux deux grandes chambres métalliques qui occupent l'essentiel de la partie centrale de l'ordinateur : Apple a profité de ce volume inutilisé pour améliorer son système de son.Apple a utilisé son logo au dos de l'iMac pour dissimuler son système d'antennes. C'est loin d'être la première fois qu'Apple emploie cette technique : cela permet d'éviter d'avoir un inélégant cache en plastique.Sur le clavier, Apple a intégré son capteur d'empreintes de Touch ID et tout laisse à penser que ce module est en directe provenance de l'iPhone : iFixit a trouvé un système pratiquement identique à celui de l'iPhone 7, simplement inséré dans une touche pour une meilleure intégration visuelle.Voici également l'intérieur du bloc d'alimentation de l'iMac. Ce nouveau modèle est très similaire à ce qui existe déjà sur les MacBook, à l'exception de l'ajout d'un câble supplémentaire pour le connecteur Ethernet. Notons que ce boîtier ne peut être ouvert sans être détruit. iFixit ajoute qu'il peut fournir 143 watts, mais l'iMac ne nécessiterait pas plus de 60 watts pour fonctionner. Cela laisse beaucoup de marge pour les périphériques auto-alimentés.Si iFixit se réjouit de l'aspect modulaire de certains composants, cet ordinateur reste difficile à démonter et donc à réparer, et plusieurs composants essentiels ne sont pas remplaçables. L'iMac M1 écope donc d'une note de réparabilité de seulement 2/10.