Apple prête à lancer les écouteurs Beats Studio Buds

Des visuels de nouveaux écouteurs sans fil de la marque Beats ont été découverts au sein d'iOS 14.6 et ils portent le nom de Studio Buds. Ils sont encore plus compacts que les AirPods Pro, sans la tige externe. Leur intégration au sein du système d'exploitation de l'iPhone indique un lancement proche, et la FCC américaine le confirme cette semaine en publiant leur autorisation de commercialisation . On apprend que les deux écouteurs porteront les numéros de modèle A2512 et A2513.Ces nouveaux modèles sont sans doute déjà en production, et le site MySmartPrice a publié des photos de chaque écouteur. Elles sont peu flatteuses sans les adaptateurs en caoutchouc interchangeables, mais elles nous confirment que la commercialisation est sans doute très proche.Apple s'apprête donc à aller plus loin que les AirPods, en terme de compacité en tout cas, via sa marque Beats. Alors que les AirPods 3 sont attendus pour le troisième trimestre avec une tige raccourcie, il y a déjà eu des rumeurs d'AirPods Pro 2 sans tige pour la fin d'année.