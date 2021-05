Des problèmes de batterie sur l'iPhone avec iOS 14.6 ?

Certains modèles d'iPhone ont-ils vu leur autonomie baisser suite à l'installation d'iOS 14.6 , dont la version finale est sortie la semaine dernière ? Tout le monde n'est pas concerné, mais les témoignages d'utilisateurs ayant constaté une consommation d'énergie inhabituelle affluent : les modèles d'iPhone concernés chaufferaient particulièrement, signe d'une activité intense du processeur, et la batterie s'épuiserait plus vite que d'habitude.Un test réalisé par iAppleBytes montre effectivement une baisse de l'autonomie avec iOS 14.6 sur certains modèles. La chute n'est pas monumentale mais elle est tout de même clairement notable, et le problème serait présent depuis les premières versions bêtas d'iOS 14.6. Si vous avez constaté une baisse de l'autonomie de votre iPhone depuis l'installation d'iOS 14.6, sachez donc que vous n'êtes pas seul : il est probable qu'une nouvelle mise à jour d'iOS vienne rapidement corriger le problème.