L'USB-C va passer à une puissance max de 240 W

Les câbles USB-C vont bientôt pouvoir prendre en charge une puissance maximale de 240 W, vient d'annoncer l'USB Implementers Forum qui a dévoilé la version 2.1 de la norme USB-C. Aujourd'hui plafonnée à 100 W, la norme est suffisante pour alimenter un smartphone, une tablette ou certains ordinateurs portables. Avec ce surplus de puissance, l'USB-C pourra être utilisé pour alimenter des machines bien plus musclées, y compris certains ordinateurs de bureau qui doivent aujourd'hui disposer d'un connecteur d'alimentation spécifique. Cela pourrait techniquement être le cas pour l'iMac (le nouveau modèle 24" requiert 143 W), mais Apple pourrait préférer conserver son tout nouveau connecteur magnétique.Cette évolution devrait également profiter aux périphériques et accessoires en tout genre, et renforcer l'adoption du format USB-C. Pour profiter de cette nouvelle norme, il faudra s'équiper de câbles compatibles avec la norme Power Delivery Extended Power Range, qui devraient porter la certification « EPR » avec un sigle dédié, ainsi bien sûr que de chargeurs adaptés. Les premières implémentations chez les fabricants sont attendues pour la fin d'année 2021 ou le début d'année 2022.