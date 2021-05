Amazon annonce le rachat des studios de MGM

Apple avait été un temps pressentie pour le rachat de MGM. Ce sera finalement Amazon : le géant vient d'annoncer par le biais d'un communiqué de presse l'acquisition de Metro Goldwyn Mayer pour 8,45 milliards de dollars. Mythique studio pratiquement centenaire, MGM a un catalogue de plus de 4 000 films (dont les franchisesou) et 17 000 épisodes de séries télévisées (, etc.), totalisant plus de 180 Oscars et 100 Emmy Awards. Amazon a logiquement annoncé vouloir continuer à développer ce catalogue, tout en le mettant mieux en avant par le biais de sa plateforme de streaming Prime Video.Avec cette acquisition, Amazon va considérablement se muscler face à Netflix, Disney+ ou encore Apple TV+, le service de streaming concurrent d'Apple qui peine encore à se constituer un catalogue de productions originales suffisant pour fidéliser sa clientèle. Ce rachat d'ampleur ne sera cependant pas effectif tout de suite : il reste une étape cruciale à franchir, celle de la validation par la commission fédérale du commerce, qui devra vérifier si cette transaction ne risque pas de favoriser des pratiques commerciales anticoncurrentielles.