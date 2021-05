Un nouvel Apple Store somptueux à Rome

Ce sera le dix-septième Apple Store italien, et le premier dans le centre-ville de Rome. Ce jeudi 27 mai ouvrira l'Apple Store de Via Del Corso , nouveau vaisseau amiral pour Apple sur la péninsule. Apple prend ses quartiers dans le Palazzo Marignoli, un palais construit en 1883 connu pour avoir hébergé le Caffè Aragno. Apple a entrepris un ambitieux projet de rénovation avant d'occuper les deux premiers niveaux du bâtiment, avec des oeuvres d'art restaurées, un escalier majestueux et une cour intérieure arborée. En amont de l'ouverture, Apple a partagé quelques photos de cette nouvelle boutique qui accueillera 200 employés.Apple a toujours pris soin de choisir des beaux bâtiments pour ses magasins situés dans des centres-villes, mais les récentsde la marque semblent monter d'un niveau. Après les magnifiques Apple Stores des Champs-Élysées à Paris ou de Carnegie Library à Washington, Apple signe une nouvelle réalisation mémorable.