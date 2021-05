Apple recrute dans les paiements alternatifs

Apple est à la recherche d'un nouveau manager spécialisé dans les « paiements alternatifs », nous dévoile une offre d'emploi publiée cette semaine et repérée par Coin Desk . Apple l'écrit noir sur blanc : elle est à la recherche de nouveaux partenariats pour fournir à ses clients de nouvelles méthodes de paiement. Dans les qualifications requises, Apple demande une expérience chez des fournisseurs de solutions de paiement alternatives, citant par exemple les portefeuilles virtuels, les paiements différés, les virements immédiats ou encore les cryptomonnaies.Il ne s'agit pas d'offrir de nouvelles alternatives de paiement pour les produits et services d'Apple, mais directement aux clients par le biais d'Apple Wallet, d'Apple Pay et de l'Apple Card. Il y a deux ans, Apple s'était déjà déclarée intéressée par les cryptomonnaies (et la gestion des pourboires), mais de manière encore floue : Jennifer Bailey avait évoquésans en dire plus. L'offre d'emploi d'Apple est en tout cas trop fourre-tout pour tirer une conclusion pour le moment : quelque chose se trame, mais il faudra patienter pour savoir précisément quoi.