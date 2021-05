L'Apple Watch Series 3 manque de place pour ses mises à jour

L'Apple Watch Series 3, sortie en 2017, commence à montrer son âge avec les dernières versions de watchOS. La montre embarque un espace de stockage de 8 Go dans sa version classique, contre 16 Go dans sa version cellulaire — à titre de comparaison, l'Apple Watch SE monte à 32 Go quelle que soit sa version. Et 8 Go, c'est peu. Avec l'arrivée de watchOS 7 en fin d'année dernière, les utilisateurs d'Apple Watch Series 3 ont ainsi commencé à rencontrer des problèmes au moment de la mise à jour de leur montre, qui ne disposait pas de suffisamment d'espace disponible.Apple connaît ce cas de figure et suggère quelques astuces dans une fiche technique : redémarrer la montre permet de libérer de l'espace, tout comme supprimer des applications qui ne sont plus utilisées ou du contenu multimédia. C'est un peu pénible, mais pourquoi pas : après tout, c'est précisément ce que l'on fait sur le Mac lorsque le disque est plein. Mais Apple va désormais plus loin : avec iOS 14.6 et watchOS 7.5, Apple demande maintenant la désactivation du jumelage de la montre , ce qui équivaut à la restaurer complètement : le processus est long et l'intégralité du contenu de la montre est supprimé avant l'installation de la mise à jour.

Copie d'écran par Nicolas Lehmann

On peut comprendre qu'Apple soit amenée à faire des compromis pour continuer à mettre à jour ses anciens modèles : c'est toujours mieux que d'abandonner leur prise en charge. Le problème, c'est que l'Apple Watch Series 3 est toujours au catalogue ! Elle est désormais proposée à partir de 219 € sur l'Apple Store (souvent dès 199 € chez les revendeurs ), contre 299 € pour l'Apple Watch SE. C'est un prix plancher intéressant, mais qui n'est plus tenable d'un point de vue technique. Gageons que l'Apple Watch SE prendra la place de l'Apple Watch Series 3 en entrée de gamme en septembre prochain.