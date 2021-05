iPad Pro M1 : la RAM maximale bridée par iPadOS

Sur l'iPad Pro de 2021, Apple fournit une quantité de RAM différente selon les modèles. Sur les configurations avec 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage, la mémoire vive est de 8 Go alors qu'elle grimpe à 16 Go lorsque le stockage atteint 1 To ou 2 To. C'est une bouffée d'air : tous les modèles de 2020 plafonnaient à 6 Go . Cette segmentation pourrait pousser certains utilisateurs à opter pour un modèle plus capacitaire qu'initialement prévu, afin de maximiser les performances. Il semble toutefois qu'une limitation d'iPadOS ne permette pas aux applications de tirer parti des 16 Go de RAM des modèles haut de gamme.En cette fin de semaine, une nouvelle version de l'application Procreate a été dévoilée pour apporter une pleine compatibilité avec la puce Apple M1. L'éditeur promet des traitements jusqu'à quatre fois plus rapides, et la prise en charge de plus de calques grâce à la mémoire vive accrue. Mais sur Twitter, on apprend que les iPad Pro M1 équipés de 16 Go de RAM ne permettront pas de prendre en charge plus de calques que les modèles n'ayant que 8 Go : la quantité de mémoire vive disponible pour les applications est vraisemblablement bridée par iPadOS.Sur les forums de Procreate, un développeur de Artstudio Pro explique que la quantité de RAM accessible par chaque application est présentement bridée à 5 Go, une limite qui avait été mise en place sur iPadOS à l'occasion de la sortie des précédents modèles d'iPad Pro avec 6 Go de RAM. La quantité accrue de mémoire vive reste bénéfique, par exemple pour garder plusieurs applications ouvertes en arrière-plan tout en ayant un usage soutenu, mais cette limite logicielle ne semble plus avoir de raison d'être aujourd'hui. Apple ne s'est pour le moment pas exprimée sur le sujet, mais on peut raisonnablement espérer qu'iPadOS 15, qui sera présenté en juin , permettra aux développeurs de profiter pleinement (ou presque) de la généreuse RAM de l'iPad Pro M1.