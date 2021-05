Jony Ive impliqué dans la création de l'iMac M1

Les couleurs de l'iMac M1 rappellent instantanément celles de l'iMac G3, le tout premier iMac lancé en 1998 qui avait fortement contribué à sauver Apple. Apple est allée jusqu'à reprendre ses anciens clips publicitaires , et un certain nombre d'éléments de design (l'extrême finesse, le menton, la façade blanche, etc.) rappellent les obsessions d'un certain Jony Ive, célèbre design industriel qui était déjà à l'oeuvre sur l'iMac G3 et qui a quitté Apple en novembre 2019.Le site Wired nous apprend que malgré son départ il y a un an et demi, Jony Ive a bien été impliqué dans la création de ce tout nouvel iMac. Ce n'est pas une grande surprise : mettre au point un tout nouveau design d'ordinateur prend du temps et il est probable que l'iMac M1 était déjà sur la planche à dessin au moment du départ de Jony Ive. On ne sait en revanche pas si Jony Ive a continué à travailler sur l'iMac après son départ et la création de son studio LoveFrom. À l'époque, Apple avait bien précisé que le designer continuerait à contribuer sur certains projets après son départ officiel. Contactée à ce sujet, Apple a botté en touche en confirmant l'implication de Jony Ive dans la création de l'iMac M1 mais en ne donnant aucun détail sur celle-ci.