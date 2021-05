Début de production pour les écrans 120 Hz de l'iPhone 13 Pro

C'est parti pour la production des écrans qui équiperont la gamme d'iPhone 13 cet automne. Selon The Elec , la fabrication des nouvelles dalles aurait débuté ce mois-ci chez Samsung et LG. Samsung serait en charge des dalles OLED avec contrôleur LTPO qui équiperont l'iPhone 13 Pro, qui serait donc bien le premier smartphone d'Apple à intégrer la technologie ProMotion inaugurée par l'iPad Pro en 2017. La dalle serait ainsi capable d'un taux de rafraichissement de 120 Hz pour plus de fluidité dans les animations, tout en réduisant sa fréquence en cas d'affichage fixe pour gagner en autonomie. La production serait partagée avec LG et BOE pour l'iPhone 13 classique, qui intégrerait toujours une dalle OLED 60 Hz traditionnelle.

Visuel par EverythingApplePro

Le lancement de la production de ces nouvelles dalles aurait un mois d'avance sur le calendrier de l'année dernière. En 2020, Apple et ses fournisseurs avaient subi de plein fouet la crise sanitaire et la production de l'iPhone 12 avait pris un retard conséquent, aboutissant sur une présentation en octobre. Cette année, l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro devraient bien être présentés en septembre comme d'habitude.