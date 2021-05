Retour du shopping en Apple Store le 10 juin ?

La prochaine étape du déconfinement aura lieu le mercredi 9 juin. À cette date, il n'y aura pas de mesure particulière concernant les boutiques d'Apple mais les Apple Stores devraient profiter de l'occasion pour assouplir leurs conditions d'accès. C'est plus spécifiquement le lendemain, le jeudi 10 juin, qu'il devrait être à nouveau possible d'accéder aux boutiques pour manipuler et acheter les produits.Selon les informations de nos confrères de MacGeneration , Apple se débarrasserait enfin des guichets qui barrent l'entrée des boutiques. La situation ne reviendrait pas pour autant à la normale : il faudrait réserver un créneau horaire pour pouvoir rentrer dans les magasins. Il sera peut-être possible d'entrer sans rendez-vous si des créneaux sont disponibles sans attente, mais ce ne serait pas une garantie.Les derniers Apple Stores de France à être fermés ont rouvert leurs portes le 19 mai mais leur activité se limite pour le moment aux retraits de commandes et au service technique. Le retour de la possibilité de manipuler les produits est très attendue suite à la sortie récente de nouveaux produits, dont l'iMac et l'iPad Pro M1.