Apple veut ouvrir de nouveaux Apple Stores

La crise sanitaire aura fortement perturbé le fonctionnement des Apple Stores physiques, entre les fermetures et les mesures sanitaires contraignantes qui sont en place depuis plus d'un an, alors que les ventes en ligne ont explosé. Apple ne compte cependant pas changer de stratégie pour ses boutiques de brique et de mortier., a résumé Deirdre O'Brien dans une interview donnée au média allemand Funke Mediengruppe (via Bloomberg ). Apple va donc continuer d'ouvrir de nouveaux emplacements :

Apple Store de Sanlitun, à Pékin

La patronne des Apple Stores n'en a pas dit plus, notamment au sujet de la stratégie d'Apple en terme de maillage. L'implantation en France est-elle par exemple jugée suffisante ? Certaines grandes villes — une pensée pour nos lecteurs toulousains — attendent en tout cas leur Apple Store de pied ferme...