Un MacBook Pro Mini-LED au troisième trimestre ?

Les premières livraisons de dalles Mini-LED destinées au MacBook Pro seraient prévues pour le troisième trimestre de cette année 2021, affirme DigiTimes (via MacRumors ). La publication taïwanaise mentionne la fourniture par Global Lighting Technologies de composants destinés au rétroéclairage, qui a la particularité de pouvoir être controlé par zones. Le temps de l'assemblage, ces écrans pourraient se retrouver sur des MacBook Pro 14" et 16" dans le courant de l'été.

Concept par Antonio De Rosa

Un peu plus tôt ce mois-ci, le journaliste Mark Gurman affirmait que la révision des MacBook Pro encore équipés de puces Intel était bien prévue pour cet été , avec un nouveau châssis, une connectique plus riche et un processeur Apple Silicon plus musclé que la puce Apple M1. Certains bruits de couloir évoquent même une annonce à l'occasion de la WWDC 2021 qui se tiendra la semaine prochaine. On n'y mettrait pas une main à couper, mais c'est plausible ; il est en tout cas vivement conseillé d'attendre si un MacBook Pro haut de gamme vous fait de l'oeil.