De nouvelles rumeurs d'écran OLED pour l'iPad Air 5

Le premier iPad équipé d'un écran OLED serait prévu pour l'année prochaine, si on en croit les sources du site ETNews . Apple débuterait par, sans plus de précisions, avant une adoption plus large en 2023. La publication coréenne rejoint ainsi Ming-Chi Kuo, qui affirmait en mars que l'iPad Air 5 serait le premier à franchir le pas en 2022.Pourquoi basculer sur une dalle OLED sur l'iPad Air alors que l'iPad Pro vient de passer au Mini-LED ? L'analyste nous donne une bonne explication : les dalles Mini-LED disposent d'un rétroéclairage par zones moins précis qu'un écran OLED, où chaque pixel émet sa propre lumière, mais les écrans OLED sont sensibles au phénomène de rémanence. Apple voudrait ainsi réserver la technologie Mini-LED à ses machines de productivité, sur lesquelles les utilisateurs sont plus susceptibles d'afficher une interface fixe pendant plusieurs heures de suite, alors que la technologie OLED serait destinée aux produits grand public.Paradoxalement, cette segmentation des gammes pourrait conduire certains utilisateurs à préférer des modèles moins haut de gamme. Cela ne durera qu'un temps : les futurs écrans Micro-LED , qui combinent les avantages des deux technologies tout en gagnant à nouveau en finesse et en consommation, devraient mettre fin au débat dans les prochaines années.