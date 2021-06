Intel s'attaque une nouvelle fois au MacBook Pro

S'il vous fallait encore une preuve qu'il n'y aura plus de révision du MacBook Pro 16" avec un processeur Intel, la voici. Intel a hier présenté ses processeurs Core de onzième génération de série H, ceux qui seraient susceptibles de se retrouver dans un futur modèle de MacBook Pro si Apple n'avait pas choisi de créer ses propres puces. Fréquences jusqu'à 5 GHz, prise en charge native du Wi-Fi 6E, diverses optimisations pour gagner en puissance et notamment en puissance graphique... Cette nouvelle génération de puces apporte son lot de nouveautés, et Intel compte bien le faire savoir en se comparant au Mac.Pour illustrer les progrès de ses processeurs, Intel s'est comparé aux ordinateurs d'Apple à de multiples reprises, promettant. Le fondeur a aussi publié des graphiques pour montrer la supériorité de ses puces sur différents jeux vidéo. On avait déjà eu du mal à comprendre la campagne publicitaire de dénigrement faisant appel à Justin Long, mais celle-ci dépasse l'entendement : Intel ne s'attaque pas aux puces Apple Silicon, mais compare ses nouveaux processeurs au MacBook Pro 16" haut de gamme qui est équipé d'un Core i9 de série H conçu par ses propres soins ! Carte graphique mise à part, le fondeur ne fait ainsi que montrer que ses puces de onzième génération sont plus performantes que celles de neuvième génération utilisées sur le MacBook Pro 16" sorti en novembre 2019...Une chose est en tout cas certaine, c'est que ces processeurs ne se retrouveront jamais dans un Mac. La révision des MacBook Pro haut de gamme est attendue pour cet été , avec un nouveau modèle de puce Apple Silicon qui devrait intégrer 10 coeurs (8 pour les performances et 2 pour les économies d'énergie), contre 8 coeurs (4 pour les performances et 4 pour les économies d'énergie) sur la puce Apple M1. C'est à cette nouvelle puce, qui devrait embarquer jusqu'à 32 coeurs graphiques (8 coeurs sur la puce Apple M1), qu'Intel pourra comparer ses futurs processeurs Core de série H.