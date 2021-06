AirTags : Apple avait prévu d'autres coloris d'accessoires

Au lancement des AirTags, un intéressant visuel s'était glissé sur le site d'Apple : pour illustrer la section Accessoires dédiée aux AirTags, Apple avait mis en avant deux lanières ainsi qu'un porte-clés dans le coloris Pavot de Californie. Or, le porte-clés en cuir d'Apple, vendu 39 € , n'est pas vendu dans ce coloris jaune (il est décliné en Bleu Baltique, Havane et Rouge). Le visuel a depuis été corrigé.S'il une fait aucun doute qu'Apple a testé de multiples coloris avant de sélectionner les modèles finalement mis en vente, l'existence de ce visuel montre que certaines variantes ont sans doute été annulées à la dernière minute. Il semblerait même que ce porte-clés au coloris Pavot de Californie ait bien été produit : il s'est retrouvé en vente sur eBay , avec d'autres variantes inconnues comme des coloris rose et bleu clair pour la lanière en silicone ( 35 € ), ont repéré nos confrères de 9To5Mac Le développement des AirTags a pris bien plus de temps que prévu, et certains accessoires étaient déjà prêts depuis 2020 : Apple a vraisemblablement fait évoluer sa sélection de coloris entre temps et certains stocks déjà produits n'ont visiblement pas fini au rebut. Il faut en tout cas s'attendre à une saisonnalité pour ces nouveaux accessoires. L'étendue de la gamme et la fréquence du renouvellement dépendra du succès des AirTags, mais il n'y a pas de raison qu'Apple ne suive pas la même stratégie qu'avec les bracelets de l'Apple Watch ou les étuis de l'iPhone, dont la collection est renouvelée très régulièrement.