Intel : encore deux ans de pénurie de composants ?

La pénurie de composants à laquelle les fabricants font actuellement face ne va pas se résorber rapidement. Beaucoup ont déjà prévenu que la situation ne reviendrait pas à la normale avant 2022 voire 2023. C'est notamment le cas de TSMC , qui fabrique les puces ARM d'Apple. Cette semaine, le CEO d'Intel a confirmé qu'il faudrait encore deux ans avant que l'industrie parvienne à s'adapter, notamment en accroissant sa capacité de production par le biais de la construction de nouvelles usines. Intel a déjà annoncé un plan de 20 milliards de dollars pour la création de deux nouvelles usines, avec l'ambition affichée de fabriquer des puces ARM pour le compte d'Apple.À l'occasion de la présentation des derniers résultats financiers d'Apple, Tim Cook a prévenu que son entreprise serait bien touchée par cette crise dans les prochains mois. Il y aura des tensions sur les stocks, notamment d'iPad et de Mac, et il est probable que le futur iPhone 13 soit impacté bien qu'une présentation en septembre soit visiblement toujours d'actualité . Si la crise se prolonge, il est possible que les difficultés d'approvisionnement se traduisent par des hausses de prix.