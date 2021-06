Des batteries bien plus grosses sur l'iPhone 13 ?

L'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro devraient être légèrement plus épais , si on en croit les multiples rumeurs de ces dernières semaines. Ce serait un des facteurs qui permettraient à Apple de loger des batteries plus capacitaires sur ses prochains smartphones. Selon des sources chinoises citées par @L0vetodream , l'iPhone 13 Pro Max serait équipé d'une batterie atteignant 4 352 mAh (au lieu de 3 687 mAh sur l'iPhone 12 Pro, soit +18%), l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 d'une batterie de 3 095 mAh (au lieu de 2 815 mAh sur l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12, soit +10%), et l'iPhone 13 mini d'une batterie de 2 406 mAh (au lieu de 2 227 mAh sur l'iPhone 12 mini, soit +8%).

Via GizChina

Logiquement, ces batteries plus volumineuses devraient permettre d'offrir une autonomie plus importante à ces futurs modèles. Il faut d'ailleurs s'attendre à des économies d'énergie sur certains composants, comme la puce Apple A15 ou le modem 5G , et l'autonomie pourrait donc en être d'autant plus améliorée. L'intégration d'un écran capable d'un taux de rafraichissement de 120 Hz sur les modèles Pro pourrait avoir un impact très modéré sur l'autonomie grâce à la technologie ProMotion (qui réduit drastiquement le taux de rafraîchissement lors de l'affichage d'une image fixe) et l'intégration d'un contrôleur LTPO. Tous les modèles devraient donc y gagner.