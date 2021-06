Petite mise à jour pour Pages, Numbers et Keynote

Les trois logiciels de bureautique d'Apple sont mis à jour ce soir : la version 11.1 de Keynote, Numbers et Pages est disponible sur le Mac et iOS. Les nouveautés concernent surtout les enseignants avec l'intégration de ces logiciels avec l'application Pour l’école qui permet de gérer ses cours et ses devoirs et désormais de suivre en direct l'avancée des élèves (temps passé, compte de mots, etc.). Pour Pages et Numbers, Apple ajoute pour tous les utilisateursComme souvent, Apple indique également que ces mises à jour apportent, autrement dit des corrections de bugs. Leur installation est donc recommandée même si les nouveautés de cette fournée de mises à jour ne vous intéressent pas outre mesure.