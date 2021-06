WWDC21 : un Live Stream et un hashflag

Apple commence à se mettre en place pour la WWDC 2021 , qui se tiendra la semaine prochaine. Hier, l'application Developer a été mise à jour pour ajouter tous les détails des différentes sessions de travail, donner la possibilité de mettre en place des rappels, ou ajouter des stickers à utiliser dans l'application Messages. Apple a également lancé son Live Stream sur YouTube avec six jours d'avance !Autre petit clin d'oeil, Apple a mis en place un hashflag spécial sur Twitter. Lorsque le hashtag #WWDC21 sera utilisé, une petite icône avec un pouce bleu (utilisé en réaction sur l'app Messages) apparaîtra également et cela jusqu'au 6 juin, veille de la conférence. Apple pourra alors prolonger ou modifier son visuel pour la conférence, qui aura lieu le 7 juin à 19h.La communication d'Apple autour de la WWDC 2021 tourne sérieusement autour de l'application Messages, mais c'est peut-être une fausse piste : l'événement est en effet dématérialisé, comme l'année dernière, et ce n'est peut-être qu'un clin d'oeil à la période particulière que nous traversons. C'est en tout cas à la WWDC 2021 qu'Apple présentera toutes les évolutions d'iOS 15, de macOS 12, de watchOS 8 et de tvOS 15, et on peut bien sûr s'attendre à des nouveautés pour l'application de messagerie d'Apple. Rendez-vous lundi prochain !