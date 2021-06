Mammoth, Monterey... Quel sera le nom de macOS 12 ?

La WWDC 2021 approche ! C'est ce lundi 7 juin qu'Apple dévoilera les nouveautés de ses différents systèmes, y compris de macOS avec la présentation de macOS 12. Et comme chaque année, il va y avoir un nouveau surnom. Après Big Sur pour macOS 11, quelle sera la dénomination de macOS 12 ? C'est un sujet qui a intéressé nos confrères de 9To5Mac qui ont entrepris quelques fouilles archéologiques.En 2014, Apple avait déposé toute une flopée de noms de marques relatifs à des lieux californiens connus. Certains ont depuis été utilisés, comme Yosemite, El Capitan, Sierra, Mojave et Big Sur. D'autres ont été abandonnés... mais Apple a pris la peine de renouveler deux marques récemment : Mammoth le 29 avril de cette année, et Monterey le 29 décembre dernier.Mammoth se situe à l'est de l'État, dans le comté de Mono où on peut trouver la ville de Mammoth Lakes et le volcan Mammoth Mountain situé à proximité, notamment réputé pour son fort enneigement et son domaine skiable. Monterey est une ville touristique côtière, mais également le nom du comté qui l'englobe. Une partie de la côte de Big Sur traverse le comté de Monterey, et il y aurait donc une connexion directe avec macOS 11 si Apple choisissait ce nom. Si macOS 12 est une mise à jour relativement modeste, un peu comme macOS 10.13 High Sierra par rapport à macOS 10.12 Sierra, on imagine qu'Apple choisira plutôt Monterey et gardera Mammoth sous le coude pour macOS 13. Réponse la semaine prochaine !