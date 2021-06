La carte Coinbase compatible avec Apple Pay

C'est un nouveau partenaire un peu particulier pour Apple Pay : la carte bancaire de Coinbase est désormais compatible avec le service de paiement mobile d'Apple. Coinbase est un portefeuille de devises numériques en ligne, et une plate-forme d'échange de cryptomonnaies : il devient donc possible de payer avec son iPhone ou son Apple Watch directement en bitcoin. Cela implique en revanche une conversion en dollars US avec commission : les usages pour les paiements du quotidien devraient donc être limités, même s'ils ont le mérite d'être possibles.Apple a déjà déclaré s'intéresser aux cryptomonnaies , et on pouvait voir dans une récente offre d'emploi qu'Apple était à la recherche d'un nouveau manager spécialisé dans les « paiements alternatifs ». Apple n'est pour le moment pas directement impliquée sur ce marché, mais cela pourrait changer dans les prochaines années.