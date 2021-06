Apple Pay est disponible chez Kard

L'annonce avait initialement été faite en février 2020 , il y a plus d'un an : la néobanque Kard, spécialisée dans les comptes bancaires destinés aux adolescents, allait proposer Apple Pay à ses utilisateurs dans le courant d'année 2020. Puis il y a eu la crise sanitaire que l'on connaît et la mise en place du partenariat avec Apple a pris du retard. Mais cette fois, c'est enfin la bonne : Apple Pay a été lancé chez Kard cette semaine. Si vous êtes détenteur d'une carte bancaire de Kard, vous pouvez l'ajouter à l'application Wallet et payer avec votre iPhone ou votre Apple Watch dès maintenant.Après BforBank il y a un peu plus d'un mois, Kard est le dernier établissement annoncé en 2020 à finir par adopter Apple Pay. Il n'y a désormais plus de section « Prochainement » sur la page du site d'Apple consacrée à Apple Pay, et il faut dire que la liste des partenaires englobe désormais un nombre d'établissements impressionnant. Apple avait promis une compatibilité avec 99% des cartes bancaires françaises en 2020 ; on ne sait pas si cet objectif a été atteint, mais il ne reste en tout cas plus beaucoup de banques majeures à convaincre.