Un mystérieux ''homeOS'' repéré sur le site d'Apple

Mais que fait ce mystérieux « homeOS » dans une offre d'emploi publiée sur le site d'Apple ? Repérée par Javier Lacort (via MacRumors ), l'offre vise à recruter un développeur sénior qui sera amené à travailler dans l'équipe d'Apple Music. Apple indique que la nouvelle recrue devra travailler avec divers autres ingénieurs système au sein d'Apple, et. Un peu plus loin, Apple indique que les frameworks de l'équipe d'Apple Music permettent d'intégrer l'expérience d'Apple MusicÀ ce stade, on ne sait pas précisément à quoi ce nouveau nom fait référence mais il pourrait s'agir d'une nouvelle dénomination un peu plus vendeuse pour HomeKit, le système de domotique d'Apple. À moins que ce nom désigne plutôt une nouvelle plateforme logicielle pour le HomePod, alors que de nouveaux modèles plus évolués seraient en préparation ? Cette offre d'emploi apparaît à seulement quelques jours de la WWDC 2021, dont la conférence inaugurale aura lieu le 7 juin , et il y a donc de grandes chances qu'Apple dévoile ses intentions dans ce domaine la semaine prochaine.