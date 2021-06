Un seul ventilateur sur l'iMac M1 d'entrée de gamme

L'iMac M1 d'entrée de gamme n'est pas équipé de la même puce Apple M1 que les autres : si tous les modèles intègrent bien un CPU à huit coeurs, la partie graphique du petit modèle se contente de sept coeurs au lieu de huit — c'est le procédé du, qui permet d'optimiser le rendement de la production ( en savoir plus ) et qui est déjà utilisé sur le MacBook Air. Cette puce présente donc des performances brutes identiques mais des performances graphiques légèrement inférieures.Lors de la présentation de l'iMac M1, Apple a expliqué que son nouveau tout-en-un était refroidi par deux ventilateurs positionnés de chaque côté de la carte mère. On a d'ailleurs pu les retrouver dans le démontage d'iFixit . Il y a cependant une subtilité sur laquelle Apple n'a absolument pas communiqué : sur l'iMac d'entrée de gamme, il n'y a qu'un seul ventilateur ! Là aussi, c'est iFixit qui nous le montre grâce à la photographie aux rayons X ci-dessous.Vous vous en doutez, les modèles haut de gamme ne sont pas dotés de deux ventilateurs pour rien : l'unique ventilateur du modèle d'entrée de gamme peut donc entraîner des conséquences au quotidien. Max Tech a réalisé divers tests pour déterminer les différences entre les deux architectures. Pour un usage "normal", il n'y a aucun changement : l'iMac M1 reste généralement très silencieux et il faut pousser la puce Apple M1 dans ses retranchements pour la faire véritablement chauffer et mesurer la pertinence des ventilateurs. C'est là que l'iMac M1 d'entrée de gamme montre son infériorité. Il y a une double conséquence.La première, lorsque la puce Apple M1 monte dans les tours, est sonore : pour compenser l'absence de second ventilateur, l'unique exemplaire de l'iMac d'entrée de gamme tourne plus vite et fait donc plus de bruit. Sur un test graphique, Max Tech a ainsi mesuré une différence de performances d'environ 10%, ce qui est normal avec sept coeurs au lieu de huit, mais il a aussi constaté que la puce montait à 80°C au lieu de 70°C avec deux ventilateurs, le tout avec un modèle d'entrée de gamme qui soufflait bien plus que l'autre (à près de 6 700 tours par minute, contre 2 700 pour le gros modèle).La seconde, lorsque la puce Apple M1 est réellement mise à genoux, est que l'unique ventilateur ne parvient plus à suffisamment refroidir l'ordinateur. Pour éviter la surchauffe, l'iMac bride alors la puissance de son processeur : c'est ce qu'on appelle le. Dans un test réalisé sur Cinebench, qui pousse le processeur à fond sur la durée, Max Tech a ainsi constaté une baisse des performances brutes de l'ordre de 10% peu après que le ventilateur atteint sa vitesse maximale. L'iMac équipé de deux ventilateurs est dans ce cas plus puissant malgré un CPU strictement identique, le tout en restant bien moins audible que le modèle d'entrée de gamme.Dans la vraie vie, cette différence ne devrait pas se ressentir chez beaucoup d'utilisateurs : il faut une utilisation très exigeante de la puce Apple M1 pour déclencher ces phénomènes, et Apple a sans doute déterminé que le public concerné se tournerait naturellement vers les modèles supérieurs, qui présentent d'autres avantages (deux ports USB-C supplémentaires, connecteur Gigabit Ethernet et Touch ID). Apple a suivi le même principe entre le MacBook Air et le MacBook Pro, en le poussant d'ailleurs plus loin : le MacBook Air n'intègre pas le moindre ventilateur, et cela ne pose pas de problème pour le public auquel il se destine. Cette subtilité éolienne est donc une différence à connaître si vous hésitez entre deux modèles et avez des besoins importants, mais elle ne doit pas vous inquiéter outre mesure si vous comptez avoir une utilisation familiale de votre iMac.