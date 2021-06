Deuxième version bêta pour iOS 14.7

Ce n'est pas parce que la WWDC approche que les ingénieurs d'Apple ne continuent pas à développer iOS 14. Deux semaines après la sortie de la première bêta d'iOS 14.7 , c'est au tour de la seconde mouture de travail d'être envoyée aux développeurs. Il semble que cette nouvelle version se concentre sur les corrections de bugs, aucune nouveauté n'ayant été décelée depuis la mise en ligne hier soir. Jusqu'ici, iOS 14.7 semble apporter deux principaux changements : l'ajout de la qualité de l'air dans l'app Météo en France (mais aussi Canada, Espagne, Italie et Pays-Bas), et l'affichage des minuteurs multiples dans l'application Maison sur l'iPhone et l'iPad.Apple a aussi lancé les secondes versions bêtas de watchOS 7.6, macOS 11.5 et tvOS 14.7, sans changements particuliers directement visibles. C'est lundi prochain qu'Apple dévoilera les nouveautés d'iOS 15, la prochaine mise à jour majeure de son système d'exploitation mobile. iOS 15 entrera alors dans une longue phase de versions bêtas successives, jusqu'à sa sortie attendue en septembre. Sont également attendues les présentations de watchOS 8, macOS 12 et tvOS 15.