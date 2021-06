Les MacBook Pro 14'' et 16'' à la WWDC21 ?

C'est à la WWDC 2021 , dont la conférence inaugurale aura lieu le lundi 7 juin, qu'Apple présenterait sa refonte du MacBook Pro, selon l'analyste Daniel Ives de Wedbush, cité par MacRumors . Plus spécifiquement, Apple ne retoucherait pas au modèle ayant déjà intégré la puce Apple M1, mais ferait basculer sur l'architecture Apple Silicon les modèles plus haut de gamme qui intègrent toujours un processeur conçu par Intel.L'analyste ne donne pas d'informations exclusives particulières mais ajoute son poids aux récentes rumeurs. En mai, c'est Jon Prosser qui affirmait qu'Apple profiterait de la WWDC pour lancer sa refonte du MacBook Pro. Mark Gurman affirme également que la sortie des nouveaux modèles est attendue pour l'été . Si les nouveaux MacBook Pro sont bien présentés, il pourrait en revanche y avoir quelques semaines d'attente avant la sortie effective.Selon les bruits de couloir dont nous disposons jusqu'ici, Apple aurait prévu un changement de design pour ses ordinateurs haut de gamme, avec un nouveau châssis et l'intégration d'un écran de 14" sur le petit modèle (au lieu de 13,3" aujourd'hui). Une connectique plus riche ferait son retour, avec le connecteur magnétique MagSafe, un port HDMI et un lecteur de cartes SD. La Touch Bar serait également supprimée, remplacée par des touches de fonction plus traditionnelles.Apple intégrerait également une version plus musclée de la puce Apple M1 (la puce Apple M1X ?), avec dix coeurs (8 pour les performances et 2 pour les économies d'énergie), contre huit aujourd'hui pour la puce M1 (4 pour les performances et 4 pour les économies d'énergie), et 16 ou 32 coeurs graphiques au lieu de 8 aujourd'hui. Les MacBook Pro feraient également d'autres progrès, par exemple avec la possibilité de monter à 64 Go de RAM ou aller plus loin que la limite de 2 To de stockage actuelle.