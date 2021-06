Les employés d'Apple bientôt de retour à Apple Park

Lorsque la crise sanitaire du Covid-19 a frappé les États-Unis au printemps 2020, Apple a dû fermer ses boutiques et surtout s'adapter en urgence au télétravail , y compris en Californie où se trouve son siège social. C'est dans un campus d'Apple Park pratiquement désert qu'Apple a filmé ses dernières conférences dématérialisées. En dehors de quelques ingénieurs devant utiliser des machines ne pouvant être déplacées, l'essentiel des salariés devait travailler à distance quitte à ramener des prototypes à la maison, ce qui est normalement impensable pour des raisons de confidentialité.Maintenant que la situation revient progressivement à la normale aux États-Unis, Apple prépare le retour de ses employés au bureau. Dans un mémo envoyé à ses employés et intercepté par The Verge , Tim Cook annonce de nouvelles conditions qui prendront effet en septembre : les employés reviendront au bureau un minimum de trois jours par semaine, avec la possibilité de télétravailler le mercredi et le vendredi si le type de poste le permet. Apple va également instaurer la possibilité de travailler entièrement à distance jusqu'à deux semaines par an pour les salariés qui le souhaitent, pour raisons personnelles, sur validation d'un manager.

(extrait de l'Apple Event d'avril 2021)

Dans son mémo, Tim Cook explique que. Le patron d'Apple affirme queet attend le mois de septembre avec impatience :