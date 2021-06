Un MacBook Air 15 pouces envisagé par Apple dès 2007

Le procès qui a opposé Apple à Epic Games a permis de dévoiler certains documents internes des deux entreprises qui étaient jusqu'ici restés confidentiels. Un e-mail écrit par Steve Jobs le 5 août 2007 s'est ainsi retrouvé sur le web hier. Il s'agit d'un document de travail en vue d'une réunion des responsables d'Apple, avec la liste de nombreuses nouveautés prévues pour les mois suivants. Imprimé, l'e-mail qui a été annoté par une personne inconnue nous montre les préoccupations et les projets du moment, et on découvre quelques éléments surprenants.Le plus intéressant concerne le MacBook Air. Steve Jobs évoque la sortie d'un MacBook Air 15 pouces dans le courant du premier semestre de l'année 2008. À l'été 2007, le tout premier MacBook Air est alors en préparation : il sortira finalement en janvier 2008 avec un écran de 13,3 pouces, sans cette alternative équipée d'un écran de 15 pouces. Apple a bien fini par dévoiler une seconde taille en octobre 2010, mais il s'agissait du petit modèle 11,6 pouces qui est resté au catalogue jusqu'en 2016.Apple avait donc envisagé dès le départ de donner au MacBook Air les deux mêmes diagonales que le MacBook Pro, mais le projet n'a finalement jamais vu le jour. L'idée aurait été relancée récemment, mais à nouveau abandonnée si on en croit Mark Gurman. Les grandes diagonales devraient donc rester réservées aux modèles haut de gamme pour le moment, au grand dam de certains utilisateurs.Un autre élément intéressant de ce document concerne l'iPad : Steve Jobs évoque en effet une tablette dès août 2007, quelques semaines après la sortie de l'iPhone, alors que le premier iPad n'a été présenté qu'en janvier 2010. À l'occasion de la conférence D8 , en juin 2010, Steve Jobs avait confié à Walt Mossberg que les travaux d'Apple sur les écrans et interfaces tactiles avaient débuté sur une tablette avant qu'Apple ne décide de se lancer sur le marché des smartphones qui était jugé plus stratégique. Le projet d'iPad, qui aurait pu aboutir bien plus tôt, avait été prétendument mis en pause par Steve Jobs lui-même bien avant la sortie de l'iPhone. On remarquera que la tablette est citée dans la section « Mac » de la liste...