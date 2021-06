La batterie du futur MacBook Pro 16'' déjà repérée ?

C'est une batterie de 8 693 mAh / 11,45 V (99,53 Wh), contre 8 790 mAh / 11,36 V (99,85 Wh) pour le MacBook Pro 16" existant. Elle appartient au modèle A2527 enregistré le 14 avril dernier par Sunwoda Electronic, fournisseur d'Apple, auprès du régulateur chinois, et elle vient d'être repérée par MacRumors . Au sein de la gamme d'Apple, elle ne pourrait a priori correspondre qu'à un MacBook Pro 16" : elle est bien trop capacitaire pour un modèle 13,3" ou 14".Il est donc possible, voire probable, que ce soit bien le MacBook Pro 16" avec puce Apple Silicon qui viennent de se faire repérer. Si tel est bien le cas, cela accrédite la thèse d'une présentation à l'occasion de la WWDC 2021 la semaine prochaine. La capacité de la batterie serait donc pratiquement identique à celle du modèle Intel actuel (la différence est de 0,3%), et les différents gains de consommation rendus possibles par la nouvelle puce Apple Silicon devraient se traduire par une explosion de l'autonomie.Rappelons que ce n'est pas la puce Apple M1 qui devrait intégrer ces modèles haut de gamme, mais une évolution plus musclée de ce design de première génération : c'est pour cela que nous la surnommons régulièrement Apple M1X et non Apple M2 dans nos articles. Selon Mark Gurman, cette nouvelle puce ARM conçue par Apple intégrerait 10 coeurs , contre 8 aujourd'hui, mais avec une répartition différente : la puce M1X aurait 8 coeurs pour les performances et 2 pour les économies d'énergie, alors que la puce M1 en a 4 pour les performances et 4 pour les économies d'énergie. Il y aurait deux déclinaisons avec 16 ou 32 coeurs graphiques, contre 8 coeurs aujourd'hui sur la puce M1.Apple profiterait de cette bascule pour revoir le design de ses ordinateurs portables. Il est question d'un design plus plat et angulaire, avec un petit modèle dont la diagonale d'écran passerait de 13,3" à 14" pour l'occasion. Apple se débarrasserait de la Touch Bar, remplacée par des touches de fonction plus traditionnelles, et signerait le retour d'une connectique plus variée avec le connecteur MagSafe, un port HDMI et un lecteur de cartes SD.