Apple va renforcer la sécurité des AirTags et inclure Android

Apple va renforcer la sécurité des AirTags. Les premiers tests des petits traqueurs d'Apple, y compris le nôtre , ont été nombreux à pointer du doigt la faiblesse des mesures de sécurité mises en place contre le suivi de personnes à leur insu. Un mois après la sortie des AirTags, Apple a annoncé deux changements à venir à CNET Jusqu'ici, il fallait trois jours à un AirTag supposément égaré pour se mettre à sonner. Désormais, les premières sonneries auront lieu après un délai entre 8 et 24 heures, de manière aléatoire. Les AirTags déjà en circulation seront mis à jour automatiquement lorsqu'ils seront à portée de l'iPhone auquel ils sont reliés. Le nouveau logiciel interne des traqueurs d'Apple a commencé à être déployé ce jeudi.Une autre importante faiblesse des AirTags concerne l'absence de système d'alerte anti-suivi pour les utilisateurs de smartphones sous Android. Une solution ne sera pas apportée immédiatement, mais Apple y travaille officiellement : une application pour Android est en préparation et elle sera déployée un peu plus tard cette année. Comme sur l'iPhone, elle permettra d'afficher une notification à l'utilisateur si un AirTag éloigné de son propriétaire reste à proximité alors que l'utilisateur est en mouvement.