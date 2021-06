La recharge sans fil pour l'iPad Pro en 2022 ?

Après l'iPad Pro de 2021 qui est sorti en mai, quand Apple mettre-t-elle à nouveau à jour sa tablette haut de gamme ? Selon Mark Gurman, cela serait pour l'année prochaine. Le journaliste de Bloomberg n'a pour le moment pas beaucoup de détails à nous donner sur la future gamme, mais il nous donne une première indiscrétion très intéressante : Apple intégrerait un module de recharge sans fil similaire à la technologie MagSafe de l'iPhone 12.Grâce à ce nouveau module, il serait ainsi possible de recharger l'iPad Pro par induction, comme l'iPhone. Apple testerait également un système de recharge inversée pour que l'iPad puisse servir de batterie externe pour certains accessoires, comme le boîtier des AirPods. Apple avait déjà planché sur la même idée pour l'iPhone , mais le projet n'aurait pas abouti sans que l'on sache pourquoi. Autre évolution corollaire et pas des moindres, l'intégration d'un module de recharge sans fil nécessiterait d'abandonner le dos en aluminium de l'iPad Pro : si cette évolution est bien retenue, les prochains modèles passeraient au verre, comme l'iPhone.L'iPad Pro équipé de la puce Apple M1 vient tout juste de sortir, et son remplaçant ne verra sans doute pas le jour avant le printemps 2022 au plus tôt. Comme le précise Mark Gurman, le développement de l'iPad Pro M2 n'en est encore qu'à ses débuts et la fiche technique est encore loin d'être définitivement figée.