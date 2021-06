L'iPad mini 6 serait prévu pour la fin d'année 2021

Sa révision est très attendue, mais il faudra encore patienter pour pouvoir mettre ses mains dessus : l'iPad mini 6 sortirait, indique Mark Gurman. Il y avait eu des rumeurs pour le printemps, mais Apple aurait pris du retard. Le journaliste de Bloomberg rejoint ainsi Ming-Chi Kuo, qui affirmait lui aussi le mois dernier qu'il faudrait attendre le second semestre.Étonnamment, les indiscrétions au sujet du futur de l'iPad mini ne se sont pas affinées depuis l'apparition des premières rumeurs il y a maintenant plus d'un an. Mark Gurman évoque ainsi un changement de design avec l'intégration d'un écran plus grand (il a souvent été question d'une diagonale située entre 8,5" et 9", contre 7,9" aujourd'hui). Malgré ses sources en béton, le journaliste est en revanche dans l'incapacité de confirmer ou d'infirmer l'arrivée d'un design bord-à-bord :, indique-t-il. On pourrait donc avoir un design similaire à l'iPad Air ou l'iPad Pro, avec Face ID... ou une simple réduction de la taille des marges autour de l'écran. Ce n'est pas clair.

Tim Cook à l'occasion de la présentation de l'iPad mini 5

Quoi qu'il en soit, il devient intéressant d'attendre si vous comptez vous équiper d'un petit modèle d'iPad. Si Apple dévoile une mise à jour un minimum ambitieuse, on peut déjà espérer l'adoption d'un processeur bien plus récent et puissant, comme la puce Apple A14 au lieu de la puce Apple A12 utilisée aujourd'hui. La perspective d'un écran plus grand dans un châssis tout aussi compact est également alléchante. Rendez-vous dans les prochains mois ! Si vous ne souhaitez pas attendre, sachez qu'il y a régulièrement de petites offres promotionnelles sur l'iPad mini 5 : vous pouvez retrouver tous les modèles sur notre comparateur de prix