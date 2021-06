Apple travaillerait toujours sur la technologie AirPower

Apple n'aurait jamais réellement arrêté ses travaux sur la technologie AirPower, malgré l'annonce de son abandon en mars 2019. Présenté en septembre 2017 avec l'iPhone X, ce chargeur avait la particularité de pouvoir recharger jusqu'à trois appareils en même temps, où qu'ils soient placés sur celui-ci. Pour fonctionner, le chargeur embarquait de multiples bobines de recharge par induction superposées les unes sur les autres, et l'ensemble posait vraisemblablement trop de problèmes de surchauffe.Apple a depuis présenté son chargeur MagSafe , mais les rumeurs au sujet d'AirPower ne se sont jamais totalement calmées. Aujourd'hui, c'est Mark Gurman qui affirme sur Bloomberg que les ingénieurs d'Apple travailleraient toujours sur un chargeur par induction capable de recharger plusieurs appareils à la fois. Le journaliste ne se risque en revanche pas à avancer une date de sortie : c'est beaucoup trop incertain pour le moment.Mark Gurman évoque également des travaux sur d'autres technologies permettant de transmettre de l'électricité sur de plus grandes distances, sans contact direct entre le chargeur et l'appareil qu'il alimente. On n'en saura en revanche pas plus pour le moment. Plusieurs fabricants planchent sur le sujet depuis de nombreuses années, et des chargeurs fonctionnels existent déjà à l'état de prototype. On sait qu'Apple planche sur la technologie depuis près de dix ans . Le sujet n'est absolument pas nouveau dans les laboratoires de Cupertino : c'est un projet de très longue haleine.