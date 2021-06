Le Thunderbolt Display d'Apple devient vintage

L'écran Thunderbolt Display, qu'Apple avait commercialisé en 2011 et retiré de la vente en 2016, vient d'être ajouté à la liste des produits anciens d'Apple. Désormais considéré comme, un statut intermédiaire lorsque l'interruption de la commercialisation a eu lieu il y a plus de cinq ans et moins de sept ans, l'écran Thunderbolt Display est toujours éligible aux réparations mais seulement dans la limite des stocks de pièces détachées disponibles dans les Apple Stores et chez les réparateurs agréés. Il devrait devenir définitivement obsolète en 2023.L'écran Thunderbolt Display est le dernier modèle d'écran externe grand public commercialisé par Apple, qui a ensuite passé un partenariat avec LG pour la création des écrans UltraFine qui n'ont jamais rencontré un grand succès. Apple est depuis revenue sur le marché des moniteurs externes, mais avec un écran Pro Display XDR hors de prix (à partir de 5 499 €) qui réserve ce produit aux professionnels. Après quelques années d'égarement, il se murmure qu'Apple pourrait revenir sur le marché des moniteurs externes destinés au grand public : Mark Gurman nous a prévenu en janvier qu'Apple avait entamé les travaux sur un moniteur plus abordable.