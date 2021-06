Un taux d'adoption de 90% pour iOS 14

Trois mois après le précédent comptage , Apple a mis à jour le taux d'adoption d'iOS 14 selon les relevés de l'App Store le 3 juin 2021. iOS 14 a logiquement renforcé sa présence sur les appareils en circulation, avec désormais 90% d'adoption sur les modèles d'iPhone ayant moins de quatre ans, et 85% sur l'ensemble des appareils en fonctionnement. Du côté de l'iPad, l'adoption grimpe à 91% sur les tablettes de moins de quatre ans, et à 79% sur l'ensemble des modèles encore en circulation. On peut voir que 12% des iPad sont équipés d'un système antérieur à iPadOS 13, contre 7% pour les iPhone n'ayant pas passé iOS 13, signe que les utilisateurs ont plus tendance à conserver de vieux modèles d'iPad que d'iPhone.Ce nouveau point d'étape est le dernier avant l'arrivée d'iOS 15, qui pourrait bien rabattre les cartes puisqu'il pourrait laisser certains vieux modèles de côté , dont l'iPhone 6s, l'iPhone 6s Plus et l'iPhone SE original, l'iPad mini 4, l'iPad Air 2 et l'iPad 5. Les nouveautés de cette prochaine mise à jour majeure d'iOS et d'iPadOS seront présentées dès ce lundi 7 juin à l'occasion de la WWDC 2021 . La sortie est prévue pour le mois de septembre.