Navigateurs : un groupe pour des extensions plus universelles

Le W3C, consortium dont l'objectif est de créer des standards pour un web plus universel, vient d'annoncer la création du WebExtensions Community Group (WECG) qui travaillera sur la standardisation des extensions destinées aux différents navigateurs. Ce projet est à l'initiative d'Apple, Google, Microsoft et Mozilla, qui souhaitent aboutir à la création d'une plateforme d'extensions commune entre leurs différents navigateurs que sont Safari, Chrome, Edge et Firefox. Les éditeurs d'autres navigateurs sont invités rejoindre le WECG, qui compte mettre au point un modèle commun de fonctionnalités, d'APIs et d'autorisations, et créer une architecture à la fois plus performante et résistante aux abus.Le W3C précise en revanche que le WECG n'a pas vocation à définir tous les aspects d'une extension et de sa distribution. Les navigateurs pourront ainsi continuer à innover en créant des APIs qui pourront être utilisées pour améliorer la plateforme. Chaque navigateur pourra également conserver sa méthode d'installation des extensions, avec son propre App Store et sa propre politique technique et éditoriale. Apple pourra donc garder le contrôle sur les extensions disponibles pour Safari, mais cette standardisation devrait simplifier le travail des développeurs et favoriser le portage de leurs extensions sur l'ensemble des navigateurs disponibles, aboutissant à un catalogue plus riche sur toutes les plateformes.