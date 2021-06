iOS 15 : du neuf pour Safari, Santé, Messages et Plans

Les nouveautés d'iOS 15 seront présentées ce lundi 7 juin à l'occasion de la WWDC 2021 . Les rumeurs au sujet de cette prochaine mise à jour majeure du système d'exploitation mobile d'Apple ont été assez peu nombreuses ces dernières semaines, mais il y a toute de même quelques indiscrétions à se mettre sous la dent pour patienter. Notamment, un tweet de Joanna Stern , journaliste du Wall Street Journal qui n'est pas habituée des rumeurs mais qui est a priori bien informée : elle déclare qu'il y aura d'importantes évolutions pour Safari, l'application Santé, Plans et iMessage.Pour ce qui est d'iMessage, cela semble en effet acquis : plusieurs visuels utilisés par Apple pour promouvoir la WWDC reprennent des éléments graphiques du service de messagerie. On ne sait en revanche pas quelles seront les nouvelles fonctionnalités mises en place : il faudra attendre lundi soir pour en savoir plus.Il y a un peu plus d'un mois, Mark Gurman nous donnait d'autres indiscrétions , évoquant de nouvelles manières de gérer les notifications, un écran d'accueil repensé pour l'iPad (avec la possibilité de placer des widgets n'importe où), une refonte de l'écran verrouillé, et de nouvelles options pour mieux gérer sa vie privée. Aujourd'hui, il donne d'autres détails sur Bloomberg , annonçant notamment un mode multitâches amélioré pour l'iPad et une refonte de l'écran verrouillé qui ne serait que partielle, certaines évolutions ayant visiblement été repoussée à iOS 16 l'année prochaine. Mark Gurman ajoute que les nouveautés de macOS 12 seront relativement mineures, tout comme celles de tvOS 15. L'Apple Watch, elle, recevrait quelques améliorations de l'interface et des nouveautés relatives à la santé avec watchOS 8.