WWDC21 : une application ''Mind'' repérée sur l'App Store

Petite fuite de dernière minute du côté de l'App Store : un développeur d'Apple a visiblement mis en ligne une nouvelle version du fichier manifeste de l'App Store avec un peu trop d'avance. Repéré par Khaos Tian , ce nouveau fichier répertorie trois applications inédites. On peut en effet découvrir des versions de Astuces et Contacts spécifiques pour l'Apple Watch, ainsi qu'une toute nouvelle application appelée Mind qui pourrait être dédiée à la santé mentale. L'identifiant de cette application n'inclut pas le préfixe "Nano" qui sert à désigner une application watchOS : elle est donc destinée à iOS.Le suspense ne durera pas longtemps : Apple dévoilera toutes les nouveautés d'iOS 15, de macOS 12, de watchOS 8 et de tvOS 15 ce lundi 7 juin à partir de 19h à l'occasion de la conférence inaugurale de la WWDC 2021 . Rendez-vous demain !