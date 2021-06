Un événement sur l'audio spatial en marge de la WWDC

La conférence inaugurale de la WWDC 2021 aura lieu ce lundi 7 juin à partir de 19h. La présentation devrait comme chaque année durer environ deux heures, et elle sera cette année suivie... d'une deuxième présentation, qu'Apple vient d'annoncer par le biais d'une petite vidéo : Apple donne rendez-vous sur Apple Music à 21h pour un événement spécial consacré à l'audio spatial.Apple a annoncé le mois dernier l'arrivée de l'audio spatial avec Dolby Atmos, ainsi qu'une qualité audio sans perte (Lossless Audio) sur Apple Music dans le courant du mois de juin. Il est possible que la mise en place soit imminente et qu'Apple souhaite communiquer sur le sujet sans rallonger la conférence inaugurale de la WWDC qui sera déjà chargée. Il y a peu de chances qu'il y ait des annonces fracassantes lors de cet événement annexe, mais nous garderons un oeil dessus au cas où.