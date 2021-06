Des employés d'Apple regrettent le retour au bureau

La semaine dernière, Apple a dévoilé son plan pour le retour de ses employés au bureau aux États-Unis. Dès le mois de septembre, les salariés d'Apple devront revenir au bureau trois jours par semaine, avec la possibilité de télétravailler le mercredi et le vendredi si le type de poste permet cette pratique. Apple va également permettre à ses employés de télétravailler deux semaines par an, à condition que cela soit validé par un manager.L'année dernière, Apple avait dû s'adapter en catastrophe aux mesures sanitaires prises en États-Unis, et ça n'a pas été évident : Apple a une culture de la confidentialité très forte, et autoriser les ingénieurs à ramener des prototypes à la maison était complètement inédit. Mais finalement, tout s'est globalement bien passé. C'est en tout cas ce qu'estiment certains employés d'Apple qui s'opposent au plan annoncé pour le mois de septembre. Une lettre, rédigée par 80 personnes issues d'un canal Slack de 2 800 membres dédié au télétravail, a ainsi été adressée à la direction d'Apple — avec The Verge en copie — pour demander des aménagements plus flexibles.En résumé, les employés concernés estiment queIls demandent ainsi que les décisions relatives au télétravail puissent être prises par les équipes elles-mêmes, qu'un sondage interne soit réalisé pour connaître les différents avis sur le sujet, que la question des conséquences de l'organisation du travail soit posée aux employés qui quittent l'entreprise, qu'un plan soit mis en place pour aider les personnes en situation de handicap dans le cadre du travail hybride, et qu'une étude soit réalisée sur l'impact environnemental des différentes organisations du travail. À moins d'une fronde généralisée qui ne semble pas se profiler, il y a peu de chances qu'Apple lâche réellement plus de lest mais quelques aménagements supplémentaires ne sont pas à exclure.