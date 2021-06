Puce M1 : le bug des SSD trop sollicités résolu

Quelques semaines après la commercialisation des premiers Macs équipés de la puce Apple M1, certains utilisateurs ont constaté des niveaux d'écriture anormaux sur le SSD de leur nouvelle machine. Les modules de mémoire flash étaient en effet très sollicités, en tout cas selon les statistiques communiquées par le système, avec plusieurs pourcents de la quantité maximale d'écriture garantie déjà consommés après un à deux mois d'utilisation. Ces témoignages ont été particulièrement médiatisés, la découverte laissant craindre une mauvaise durée de vie pour les ordinateurs concernés.Apple ne s'est jamais exprimée sur le problème, mais ses ingénieurs s'en seraient bien occupés : il aurait été résolu avec macOS 11.4 sorti à la fin du mois de mai. La cause du bug reste incertaine pour le moment. Selon Apple Insider , c'était un simple problème de compteur erroné, et pas un dysfonctionnement du système ou du SSD lui-même. Selon le développeur Hector Martin , il y aurait en revanche bien eu un bug au niveau du noyau XNU et les données excédentaires auraient bien été écrites.Nous n'avons pas le fin mot de l'histoire avec certitude pour le moment, mais il n'y aurait donc pas à s'inquiéter sur la durée de vie des modules de mémoire flash des Macs M1. Dans le doute sur la cause du problème, il est en tout cas conseillé d'installer macOS 11.4 si ce n'est pas déjà fait.